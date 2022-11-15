Стаса Садальского накормили в Воронеже ром бабой

Стас Садальский с Татьяной Кравченко и братом Евгением Масловым.

Аншлаг собрала в Воронежском концертном зале комедия «Гвоздь сезона». Впрочем, это неудивительно - воронежцы всегда поддерживают спектакли со своим земляком Стасом Садальским. В этот раз он приезжал на гастроли с Татьяной Кравченко (любимой всеми Валентиной Будько из «Сватов», запомнившейся также в фильмах «Продается дача», «Дети понедельника», «Не хочу жениться»). Зал долго не отпускал артистов со сцены.

Садальский по обыкновению встретился со своими родственниками со стороны матери и старшей пионервожатой из интерната №2 Валентиной Титаревой. Попозировал с двоюродным братом Евгением Масловым (у него хлебо-булочное производство) и Татьяной Кравченко, поедая ромовые бабы, сопроводив видео анекдотом: - Ты любишь ромовую бабу? - Раньше любил, а сейчас нет. - Почему? - Рома дерется.

- Спасибо, любимый Воронеж! - написал артист в блоге.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Станислав Садальский после смерти матери воспитывался в воронежском интернате № 2, его мама Нина Васильевна похоронена на Коминтерновском кладбище.