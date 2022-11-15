В «РВК-Воронеж» составили антирейтинг плательщиков среди управляющих компаний

Прием должников в главном здании "РВК-Воронеж" ведут с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В «РВК-Воронеж» подвели итоги платежей за 10 месяцев 2022 года и составили по этому поводу антирейтинг среди управляющих компаний и ТСЖ.

В ноябрьском «черном» списке должников – девять УК, общий объем долгов которых составляет 16,3 млн рублей. Тройка лидеров в нем - АО «УК Советского района» - не заплатили 3,7 млн рублей, ООО «УК Советский 2» - 3 млн рублей и ООО УК «Наш регион» - 2,6 млн рублей. Замыкают пятерку АО «УК Центрального района - 1,8 млн рублей и АО «УК Железнодорожного района» - 1,2 млн рублей. Кроме того, в десятке антирейтинга - ООО УК «ЖилКомСервис», ТСЖ «Димитровец», ООО УК «Мир», АО «УК Ленинского района» и АО «УК Центрального района». Сумму их долгов не уточняют

- Не заплаченные деньги могли быть направлены на модернизацию сетей и оборудования, что, в конечном итоге позволило бы повысить качество коммунальных услуг. В рамках традиционной акции «Дни помощи должникам» мы регулярно помогаем абонентам, имеющим задолженность, найти наиболее оптимальное решение по ее погашению. Специалисты предлагают варианты рассрочки по оплате на индивидуальных условиях, - рассказал коммерческий директор «РВК-Воронеж» Сергей Снегарев.

По вопросам реструктуризации задолженности абоненты могут обратиться по адресу: ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90. Прием юридических и физических лиц ведут в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

Для удобства при оплате платежей предприятие призывает пользоваться онлайн-сервисами компании. Оплатить услуги водоканала можно при помощи мобильного приложения «РВК.Услуги», в «Личном кабинете» или через упрощенный онлайн-сервис на официальном сайте предприятия, а также через сервисы Сбербанка. Юридические лица могут оплатить услуги и передать показания в «Личном кабинете».