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НовостиСпорт15 ноября 2022 10:46

На матче Кубка России «Факела» с «Зенитом» воронежские болельщики споют хиты «Сектора Газа»

Листовка с текстами песен будет лежать на каждом кресле Центральной и Восточной трибун
Алексей СЕРГУНИН
Начало игры в 18:00. Фото со страницы ФК "Факел" в VK.

Начало игры в 18:00. Фото со страницы ФК "Факел" в VK.

Завтра, 16 ноября, воронежский «Факел» проведет последний домашний матч 2022 года. В рамках Кубка России наш клуб встретится с питерским «Зенитом». Начало игры в 18:00.

На каждом кресле Центральной и Восточной трибун гостей стадиона будет ждать листовка с текстами хитов «Сектора Газа» - «Туман», «Колхозный панк», а также популярного «Воронежского болельщика». Об этом информирует телеграм-канал «Факела».

«Туман» планируют исполнить перед выходом команд на поле, «Колхозный панк» – в перерыве матча, а «Воронежский болельщик» – после финального свистка.