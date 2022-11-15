Мэр Воронежа пообещал, что на месте «Северного сияния» сделают новый каток

телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина. Фото: кадр с видео

На месте сносимого катка «Северное сияние» (улица Лизюкова, 42в) на земельном участке больше 2 тысяч квадратных метров появится новый, более современный. На право его строительства вскоре должны объявить торги. Планируют сделать это сразу после окончания сноса нынешнего катка. Право на размещение новой ледовой площадки закрепят за тем, кто его возведет, на 15 лет. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

Напомним, фото начала сноса катка «Северное сияние» появилось в соцсети «Мой и твой Воронеж» вечером 14 ноября. Он принадлежал ООО «УК «Спортиндустрия». Его представители с 2016 года перестали платить за аренду. Накопившийся долг в 4,34 миллиона рублей послужил причиной расторжение администрацией Воронежа договора с этой организацией. Каток в итоге продали на аукционе за 3 миллиона 252 тысячи рублей бизнес-леди из Московской области. Но ей достанется только снесенное сооружение. Земля под ним остается муниципальной собственностью.