В Воронежской области 19-летняя девушка за пьянку на улице поплатилась украденным смартфоном

Полицейские быстро нашли обидчика девушки. Фото: из архива «КП»

В Поворинском районе полицейские задержали по подозрению в грабеже 35-летнего местного жителя. В ходе следствия выяснили, что ночью 11 ноября этот мужчина в компании двух знакомых выпивал на улице села Пески. До рассвета гулять все же не решились. Стали расходиться по домам.

В этот момент 35-летний мужчина почему-то решил, что ему срочно нужен смартфон взамен потерянного им 10 ноября телефона. Он догнал 19-летнюю знакомую, с которой только что выпивал, и отобрал у нее гаджет. После этого грабитель пошел домой, а его жертва – в полицию.

Стражи порядка быстро задержали преступника в его доме. Полицейские нашли похищенный смартфон и вернули его владелице. Мужчина объяснил свои действия помутнением рассудка из-за того, что выпил лишнее.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Задержанному мужчине грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.