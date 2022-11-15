В честь студента воронежской государственной академии спорта назвали элемент в спортивной гимнастике

Никита Симонов. Фото пресс-службы ВГАС.

На прошедшем в Ливерпуле чемпионате мира-2022 по спортивной гимнастике студент ВГАС Никита Симонов смог навсегда вписать свое имя в историю вида спорта – он исполнил собственный элемент. Теперь в базе таблицы трудности FIG, куда внесены все упражнения, есть элемент “Симонов”. Об этом информирует пресс-служба ВГАС.

Описание элемента "Симонов". Фото пресс-службы ВГАС.

Подобное достижение - большая редкость даже для самых титулованных гимнастов. Наиболее яркие примеры из истории отечественного спорта - запрещенная петля Корбут и перелет Ткачева. За последнее время лишь Олимпийский чемпион Никита Нагорный исполнил именной элемент на чемпионате Европы-2021.

- Безусловно, это большое достижение для нашего вуза! – прокомментировал данное событие ректор ВГАС Александр Сысоев. - Никита совершил то, чем наша академия и я лично будем гордиться долгие годы. Более того, я считаю, что это большая мотивация и толчок к развитию для всех спортсменов ВГАС и других спортвузов страны. Когда студенты на таком, близком им примере видят, что усердная работа находит своё отражение в истории мирового спорта, то для них это важный знак, что нужно продолжать.

Никита учится на третьем курсе заочного отделения ВГАС. С 2018 года выступает за сборную Азербайджана.