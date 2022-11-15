Воронежец оплатил штрафы на 67 тысяч рублей, чтобы не лишиться машины

Опасаясь остаться без машины, официально безработный воронежец оплатил все квитанции по штрафам, и получил «Гранту» назад. Фото пресс-службы УФССП России по региону.

За нарушение скоростного режима и езду без пристегнутого ремня жителя Воронежа 1996 года рождения штрафовали в общей сложности 44 раза. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Мужчина не оплачивал копившиеся задолженности, после чего приставам пришлось арестовать принадлежащий ему автомобиль «Лада Гранта» 2013 года выпуска. Опасаясь остаться без современной машины (за должником еще значились «Жигули» 1982 года выпуска), официально безработный воронежец оплатил все квитанции по штрафам, и получил «Гранту» назад.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, у воронежца, накопившего штрафы на 70 тысяч рублей, арестовали машину Lada Xray. Автомобиль выставят на продажу, если владелец не оплатит долги.