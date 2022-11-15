Воронежский спортсмен взял бронзу в прыжках в воду на международных Играх Дружбы

Никита Кудрявцев в финале выступил хуже, чем в предварительной программе, но без медали не остался. Фото: cspsk-vrn.ru

Юный воронежский спортсмен Никита Кудрявцев завоевал бронзу на втором этапе международного турнира «Игры Дружбы». Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В Казани в рамках Игр Дружбы проходят соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию. 116 юных мастеров прыжков в возрастных категориях 14-15 и 16-18 лет боролись за Кубок президента Татарстана.

Никита Кудрявцев завоевал бронзу в прыжках с вышки. Предварительную программу он завершил лидером с результатом 425,60 балла. Однако в финале Кудрявцев выступил хуже и в итоге занял только третье место. Его итоговый результат 412,05 балла. Победил пензенский спортсмен Тимур Хайле Мариам, набравший 452 балл, а серебряным призером стал москвич Султан Новрузов — 436,40 балла.

Впереди в программе второго этапа «Игр Дружбы» международные соревнования по плаванию, которые пройдут с 18 по 26 ноября. А на заключительном этапе Игр спортсмены будут бороться за Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду. Эти соревнования пройдут в Татарстане с 8 по 17 декабря.