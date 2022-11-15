«Газпром межрегионгаз Воронеж» взыскал с юридических лиц 94,4 млн рублей долгов

«Газпром межрегионгаз Воронеж» за 10 месяцев 2022 года направил в суды 159 заявлений о взыскании с юридических лиц задолженности за потребленный газ на общую сумму более 243,3 млн рублей. По указанным искам на сегодня вынесено 80 судебных решений на сумму 94,4 млн рублей. Оставшиеся дела находятся на рассмотрении.

Если решение суда не будет исполнено потребителем, судебные приставы могут наложить арест на имущество, банковские счета, а также реализовать арестованное имущество в принудительном порядке.

«Газпром межрегионгаз Воронеж» проводит систематическую работу, направленную на сокращение задолженности потребителей. Несмотря на принимаемые меры, долги юридических лиц перед поставщиком газа продолжают расти. Наибольшие долги накоплены у теплоснабжающих организаций г. Воронежа: ООО «Святогор» – 91,5 млн руб., ООО «Тепловые коммуникации» – 38,9 млн руб., ООО «Теплодар» – 24,9 млн руб., ООО «Теплопрофи» – 7,2 млн руб., ООО «Теплокомснаб» – 5,5 млн руб., ООО «Жилстройсервис» – 1,1 млн руб.

«Мы в полном объеме и своевременно выполняем договорные обязательства и призываем потребителей своевременно платить за газ, чтобы не наращивать долги, особенно в зимний период, когда потребление газа существенно увеличивается. Погасить такую задолженность будет гораздо сложнее», — отметила заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Людмила Ярчевская.