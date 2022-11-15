В Воронежской области впервые за четыре дня никто не умер от коронавируса

В больницах стало поменьше зараженных ковидом, но эта зараза еще окончательно не побеждена. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Роспотребнадзора предоставили свежие данные о суточной заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. На утро вторника, 15 ноября, заразились еще 97 человек, 19 из них попали в больницу. Для сравнения: 14 ноября сообщали о 95 подхвативших эту заразу, 5 из них были госпитализированы. Всего же с начала пандемии заболели COVID-19 уже 467 069 жителей Воронежской области.

Впервые за четыре дня от последствий коронавируса никто не умер. Напомним, на утро 12 ноября было две смерти, на начало дня 13-го – три, а 14-го сообщили о четырех жертвах этой опасной болезни.

В то же время 134 жителя Воронежской области выздоровели. На начало дня 14 ноября закрыли больничный по коронавирусу гораздо меньше людей – 83.