Жителей Воронежской области предупредили о внеочередном росте коммунальных платежей

Опять расходы непредвиденные... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В понедельник, 14 ноября, в правительстве России приняли решение о внеочередном повышении платежей в сфере ЖКХ. Обосновали его ростом затрат на ремонты сетей и выросшими зарплатами коммунальных работников. Тарифы должны пересмотреть до 1 декабря. Максимум они должны вырасти на 9 процентов.

В региональном правительстве заявили, что на заявленные на федеральном уровне 9 процентов увеличатся далеко не все платежи.

- Четверть всех тарифов на воду и канализацию, и десятая часть тарифов на отопление и горячую воду вырастут не более, чем на 6%. А в сфере вывоза мусора в 21 районе области департамент планирует снижение тарифов по сравнению с действующими, - рассказал руководитель регионального департамента государственного регулирования тарифов Евгений Бажанов.