В Воронежской области средний срок ипотеки составил 23 года

Чтобы справиться с платежами по ипотеке, жителям Воронежской области приходится включать режим жесткой экономии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали соотношение средней зарплаты и ежемесячного платежа по ипотеке в регионах России. За основу для исследования эксперты брали данные Центробанка России и Росстата.

Воронежская область в этом рейтинге оказалась ниже середины – на 58 месте. В нашем регионе средний срок ипотеки оказался равен 277 месяцам. Это примерно 23 года. А средняя сумма ипотечного кредита – 3,1 миллиона рублей. По подсчетам экспертов, воронежцы, взявшие квартиру в долг, отдают за жилье большую часть зарплаты. Точнее, 61,2 процента. Опять же в среднем.

Если брать показатели по России, то соотечественники в целом отдают за ипотеку примерно 49,9 процентов зарплаты. При том, что и берут ее в среднем на чуть больший срок – на 278 месяцев. Да и кредит им дают, как правило, посолиднее. Его средняя сумма по России – 3,8 миллионов рублей.