Под Воронежем «Хавал» протаранил «Фольксваген»: ранен один из водителей

"Хавал" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 14 ноября, около 17 часов на девятом километре дороги «Подъезд к Воронежу» в Рамонском районе случилась авария. 36-летний местный житель, руливший автомобилем «Хавал F-7», в среднем ряду врезался в ехавший впереди «Фольксваген-Поло».

Водитель «Фольксвагена» попал в больницу. А мужчине, управлявшему «Хавалом», предстоит ответить на вопросы автоинспекторов, куда он так торопился. Очевидно, что простым разговором он вряд ли отделается.

Водитель "Фольксвагена" попал в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 14 ноября в Воронежской области случилось 86 ДТП. Из них 72 произошли в Воронеже, 9 – на федеральных трассах, 5 – на дорогах в районах. В трех авариях получили травмы три человека, - сообщили в региональном ГУ МВД.