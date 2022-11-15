Под Воронежем в реставрацию Дворца Ольденбургских вложат еще 96,8 миллионов рублей

Дворец Ольденбургских - главная достопримечательность Рамони. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В департаменте строительной политики Воронежской области начали поиск подрядчика для реставрации и модернизации одноэтажного служебного здания Дворца Ольденбургских в Рамони. Начальная цена аукциона – 96,8 миллионов рублей. Заявки на участие в нем принимают до 21 ноября. А 23 ноября планируют уже определиться с подрядчиком.

Победителю торгов нужно будет за 90 дней подготовить рабочую документацию, а затем после ее утверждения приступить к реставрации. Ее необходимо завершить к 15 декабря 2023 года.

В ремонт Дворца Ольденбургских за предыдущие годы уже вложили 450 млн рублей. На данный момент продолжается реконструкция главного здания (первый этаж прошедшим летом полностью открыли для посетителей), Нижнего парка, также запланировали восстановление Дома Тулинова.