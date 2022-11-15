Воронежская спортсменка стала вице-чемпионкой мира по универсальному бою

Фото на память участников чемпионата мира по универсальному бою в Волгограде. Фото: cspsk-vrn.ru

В Волгограде прошел чемпионат мира по универсальному бою. В турнире участвовали более 300 спортсменов из 29 стран. В составе сборной России выступала спортсменка Воронежской области, воспитанница спортшколы № 22 Дарья Локтионова.

- В весовой категории свыше 78 килограммов Дарья провела три поединка. В первом она победила другую россиянку, во втором досрочно выиграла у спортсменки из Сирии. В финале Дарья воронежская спортсменка в упорной борьбе уступила еще одной девушке из нашей страны со счетом 1:2 и стала в итоге серебряным призером чемпионата мира. Тренируется Дарья Локтионова под руководством тренера высшей категории Владимира Игоревича Корешкова, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.