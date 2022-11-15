В Воронеже начали сносить каток «Северное сияние»

Автор фото: Таня Лазарева. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В Коминтерновском районе начали сносить ангар катка «Северное сияние» (Лизюкова, 42в). Он расположен неподалеку от ТРК «Арена». Пока успели демонтировать одну из стен ледовой площадки и часть купола. Фотографию того, что сейчас осталось от катка, разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

Каток «Северное сияние» с 2009 года принадлежал ООО «УК «Спортиндустрия». Его представители с 2016 года перестали платить за аренду. Накопившийся долг в 4,34 миллиона рублей послужил причиной расторжение соглашения с этой организацией администрацией Воронежа. Каток в итоге продали на аукционе за 3 миллиона 252 тысячи рублей бизнес-леди из Московской области. Что она будет делать с территорией, которая освободится после сноса, пока неясно.

С одной стороны, каток все равно уже несколько лет не работал, а рядом находится еще один – «Арена Север». С другой, свободного льда в Воронеже в принципе немного. И снос «Северного сияния» лишний раз напоминает, что хорошо бы вместо него построить хотя бы еще одну ледовую площадку.