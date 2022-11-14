Фото из архива "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области ежегодно диагностируют пять тысяч новых случаев заболевания сахарным диабетом. Об этом рассказали в пресс-службе облздрава. Всего на учете у эндокринологов состоят 92 тысячи человек с подтвержденным диагнозом.

В середине ноября, 14 числа, отмечается международный день борьбы с сахарным диабетом. В связи с этим эндокринолог областного диагностического центра Татьяна Кузнецова напомнила воронежцам о симптомах заболевания:

– Самые распространенные симптомы сахарного диабета – сухость во рту, жажда, учащение мочеиспускания, длительно незаживающие раны, зуд кожи и слизистых, резкое снижение или набор веса, слабость, утомляемость, потливость, – отмечает специалист.

Однако бывает и так, что болезнь протекает бессимптомно. Человек не принимает никаких лекарств, а заболевание прогрессирует и вызывает осложнения.

– Постоянно повышенный уровень глюкозы приводит к поражению сосудов, нервов, а это, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение органов и тканей, повышается риск развития инсультов, инфарктов, потери зрения.

По словам Татьяны Кунецовой, важным моментом при диабете является питание. При первом типе заболевания нужно научиться считать хлебные единицы, чтобы правильно компенсировать пищу введением инсулина. Для второго типа необходимо грамотно распределить пищу в течение дня, чтобы не было резких колебаний глюкозы крови.

Кроме того, следует выбирать правильный способ приготовления пищи. Так, жарка существенно повышает калорийность продуктов. Предпочтение стоит отдавать блюдам, приготовленным на пару, отварным или запеченным.

Питаться нужно дробно - четыре-пять раз в день маленькими порциями. Питьевой режим должен быть достаточным и стабильным. Пить разрешено простую воду, в том числе минеральную, чай без сахара, отвар шиповника.

СПРАВКА «КП»:

Сахарный диабет – это хроническое заболевание. Оно возникает, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина или не может его эффективно использовать. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови.

В регионе функционируют 63 «Школы сахарного диабета». Специалисты обучают пациентов подсчету килокалорий, хлебных единиц, уходу за полостью рта и стопами. Попасть в школу можно по направлению лечащего врача.