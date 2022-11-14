Воронежский «Буран» дома проиграл «Торосу» из Нефтекамска

Хоккеисты "Тороса" празднуют третью шайбу, оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый период для «Бурана» сложился в целом неплохо. На 14 минуте Даниил Мельников реализовал большинство – 1:0. Первая треть матча так и завершилась в пользу «ураганных».

Однако, едва начался второй период, Илья Коренев счет сравнял. А на 28 минуте Игорь Мясищев вывел гостей вперед – 1:2. «Буран» получил численное преимущество, но не реализовал его. И был наказан голом Ивана Манина на 35 минуте – 1:3.

Третий период, напротив, неплохо начал «Буран». Но едва на 46 минуте Артем Артемов свел преимущество гостей до минимума, как уже через 13 секунд забросил шайбу Никита Скоропад – 2:4. И этот счет больше уже не менялся до финального свистка.

«Буран» с 13 очками после 21 игры застрял на предпоследнем, 25 месте в таблице ВХЛ. Позади только «Ермак» из Ангарска. У сибиряков после 23 игр 9 очков.

Впереди у «Бурана» еще один домашний матч – 17 ноября «ураганные» померяются силами с занимающим 15 место «Молотом» из Перми. У уральцев после 22 игр 24 очка. Игра начнется в 19.00.