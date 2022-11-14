Фестиваль «RE:Форма танца» покажет воронежцам 9 спектаклей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 24 по 27 ноября в Воронежском театре оперы и балета снова пройдет фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца» - в этом году уже в третий раз. В этом сезоне форум стал частью нового фестивального проекта театра Contrast.

Для участия в форуме театр пригласил известных в России и за рубежом молодых хореографов, которые в своем творчестве отражают самые актуальные тенденции современного танца. В этом году зрители увидят постановки девяти творцов, чьи работы были отмечены победами в международных конкурсах и престижными театральными премиями.

24 ноября покажут три спектакля - «Мысли вслух», поставленный худруком театра Александром Литягиным, «Долгий семейный ужин», созданный Елизаветой Навиславской, «В мерцании», поставленный Константином Семеновым.

Во второй день фестиваля, 25 ноября, еще три спектакля представят хореографы

Софья Гайдукова («Кармен.New»), Константин Кейхель (Portentum), Мария Маркунина («Белые ночи»).

27 ноября любители современного танца увидят постановки Константина Матулевского («Тоска»), Павла Глухова («Октет-вариации»), Константина Уральского («Чехов. Отражения»).