Воронежская школа №13 отметила 85-летие

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

11 ноября средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №13 торжественно отметила свое 85-летие. С поздравлениями перед педколлективом и учащимися выступила вице-мэр Людмила Бородина:

- 85 лет - это большой и ценный опыт, который говорит о многом: и об атмосфере тепла и уюта, и об уровне организации образовательного процесса, и о добрых делах выпускников, прославляющих родную школу в городе и далеко за его пределами. В развитие и становление одного из старейших учебных заведений города вложены значительные силы и труд многих людей. Сегодня школа продолжает преображаться и меняться в соответствии с современными образовательными потребностями, - сказала Людмила Викторовна.

Учащиеся подготовили для гостей душевную концертную программу, а отличившимся педагогам вручили заслуженные награды.

Сейчас в школе в одну смену занимаются 1378 учеников, из них 133 первоклассника и 66 будущих выпускников. Более 50 выпускников прошлых лет стали кандидатами и докторами наук в различных направлениях. Школа по праву гордится выпускниками-защитниками Родины, воинами-интернационалистами. В «тринашке» сложился дружный, высококвалифицированный коллектив из 59 преподавателей и организаторов.