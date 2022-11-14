Воронежский губернатор обсудил с Юрием Подолякой противодействие фейкам

фото из телеграмм Александра Гусева

Губернатор Александр Гусев обсудил с Юрием Подолякой частичную мобилизацию, а также фейки, связанные с ней и СВО, которые активно распространяются в интернете.

- Проговорили, как наладить эффективное противодействие подобным информационным атакам для их предотвращения в будущем, - написал в своем телеграмм-канале глава региона.

Известный блогер, освещающий проблемы на Украине, отметил, что поездка в Воронеж была очень интересной и важной.

- Если все, что задумано, выйдет, а пока у меня нет оснований считать иначе, то это очень здорово поможет решению одной важной государственной задачи, - написал в своем аккаунте Подоляка.