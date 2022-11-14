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НовостиЗвезды14 ноября 2022 13:42

На каникулах воронежской детворе покажут страшно смешную сказку

«Красную шапочку» несколько раз сыграют в начале января
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Красная Шапочка, афиша ВКЗ

Красная Шапочка, афиша ВКЗ

В первые дни каникул воронежскую детвору увлечет в сказочное приключение Красная Шапочка. Популярную народную сказку, записанную Шарлем Перро, ставят в мире регулярно. Воронежцам покажут страшно смешную историю, в которой юные зрители подружатся с хулиганистой девчонкой, встретятся с Серым волком, споют с Бабушкой, помогут начинающему Охотнику и спасут всех, всех, всех! В спектакле сыграют Мирослава Карпович, Сергей Ефремов, Ксения Гизбрехт, Марина Соколова, Татьяна Афанасьева.

«Красную шапочку» покажут в ВКЗ 2 Января в 11.00 и 14.00, 3 января в 11.00, 14.00, 16.30. 0+