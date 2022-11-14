В Воронеже следователи разберутся в истории с переломом руки у 2-летнего детсадовца

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Воронежские следователи начали проверку по факту получения травмы малышом детсадовского возраста. Об инциденте 12 ноября написала мать двухлетнего ребенка в соцсетях. По сообщению родительницы, 11 октября она забрала из садика №115 ребенка с распухшей рукой, в травмпункте поставили диагноз - сложный перелом со смещением. Якобы воспитательница «умоляла молчать», а заведующая садиком узнала об этой истории случайно. После лечения ребенка мать решила придать огласке инцидент.

- Организована доследственная проверка по сообщениям в СМИ, в которых мама 2-летнего мальчика сообщает о возможном получении им травмы в дошкольном образовательном учреждении Воронежа. Следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикациях. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц дошкольного учреждения, будут опрошены родители ребенка, сотрудники и руководство детского сада, истребована и изучена медицинская документация, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Как сообщал сайт vrn.kp.ru, проверку в учреждении начали чиновники городского управления образования и молодежной политики.