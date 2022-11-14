Школа в микрорайоне «Процессор» в Воронеже готова на 70%

Фото правительства Воронежской области

В Воронеже продолжается строительство школы в микрорайоне «Процессор» на улице Остужева. Объект готов уже на 70%. Об этом сообщили 14 ноября в правительстве области.

Напомним, образовательное учреждение рассчитано на 1,5 тысячи учеников: 60 классов по 25 человек в каждом. По наполняемости она будет уступать только мегашколе, которую возводят в Коминтерновском районе

Само здание школы имеет форму стрелы, где каждая из ее боковых частей – это отдельный учебный блок. В центре здания расположат столовую и территорию для дополнительного образования детей, а также зоны для досуга. Удивит и фасад новой школы. Он будет зеркальным.

Предусмотрена переменная – от двух до пяти – этажность здания. Внутри разместят лаборатории, актовый зал и пять спортзалов. Для физических занятий будут оборудованы спортивные и гимнастический залы, а для развития творческих навыков — кино- и фотостудия, художественная студия, хореографический зал, мастерская радиоэлектроники, универсальные мастерские технического творчества, 3D-моделирования, студия телерадиовещания и многое другое. Примет учеников школа уже в следующем году, 1 сентября.