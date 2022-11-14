В Воронежской области задержали курьера мошенников, забравшего у 10 обманутых пенсионеров более 2 млн рублей

В Борисоглебске с поличным задержали подельника мошенников, обманывавших пенсионеров. С середины октября полицию завалили заявлениями пожилые борисоглебцы, ставшие жертвами одинаковых преступлений. Пенсионерам 74-90 лет звонили неизвестные под видом родственников и просили денег, чтобы прекратить дело по факту ДТП, виновником которого они, якобы, стали, а также оплатить лечение пострадавшим по их вине людям. К разговору подключались псевдо-правоохранители, которые сообщали, что средства необходимы срочно, пока последствия можно минимизировать.

- Как правило, конкретную сумму злоумышленники не озвучивали. В процессе беседы они понимали, располагает ли их собеседник материальными благами или нет. Так, например, один из потерпевших так переволновался за родственницу, что сам рассказал звонившим об имеющейся у него дома наличности, которую готов отдать, лишь бы уладить ситуацию. Таким образом, он передал курьеру, приехавшему на такси, более 700 тысяч рублей, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Личность посыльного установили. Задержанный 18-летний житель Краснодарского края признался, что объявление о легком заработке увидел в одном из мессенджеров. От полученных у пенсионеров денег он оставлял себе 5-10%, в зависимости от суммы, остальное переводил «работодателю». В телефоне фигуранта нашли переписку с сообщниками и адреса пострадавших граждан. Установлена причастность задержанного к 10 эпизодам мошенничеств. Общая сумма материального ущерба составила более 2 млн рублей.