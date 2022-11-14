В расчленении женщины в Нововоронеже заподозрили ее сына

Фото - СУ СКР по Воронежской области

Следователи и полицейские задержали подозреваемого в расчленении 59-летней жительницы Нововоронежа. Фигурантом уголовного дела об убийстве (ч.1 ст. 105 УК) стал ее 32-летний сын. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 14 ноября.

По данным следствия, расчленённое тело женщины было найдено 8 ноября в доме на улице Алёновская. Предварительно судебно-медицинский эксперт установил, что смерть наступила в результате множественных травм шеи.

Под подозрение попал сын погибшей. В данный момент он заключен под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы.