В Воронеже молодая мамочка потеряла из детской коляски банковскую карту и с нее списали 10 тысяч

Полицейские предупредили воронежцев, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту. Позвоните в банк, который выпустил платежное средство, и назовите 16-значный номер с лицевой стороны. Оператор свяжется с владельцем, заблокирует утерянную карту, а банк выдаст новую. Иначе – вы можете стать фигурантом уголовного дела.

На днях молодая мамочка потеряла карточку, только нашедший не вернул платежное средство, а начал тратить ее деньги.

35-летняя женщина вечером 11 ноября купила продукты в ларьке на Острогожской. После оплаты положила карту в карман на детской коляске. Но, видимо, промахнулась. Поздним вечером следующего дня ей на мобильный пришло оповещение из банка, что операция отклонена во избежание мошенничества. Женщина зашла в банковское приложение и в истории платежей увидела покупки в различных магазинах, которые она не совершала. Тогда она поняла, что потеряла карту, и кто-то тратит ее деньги на собственные нужды. Неизвестный успел списать 10,5 тысяч рублей, после этого владелица заблокировала карту.

За минувшие сутки в Воронежской области полицейские зарегистрировали четыре мошенничества и еще две кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 18,5 тысяч рублей.