В Воронеже коммунальщики готовятся к уборке города от последствий снегопада и ледяного дождя

Вопросы уборки улиц в условиях предстоящих снегопадов обсудили в мэрии Воронежа на еженедельном совещании в понедельник, 14 ноября. Глава города Вадим Кстенин дал ряд поручений управам районов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По прогнозам синоптиков, уже к середине недели в областном центре ожидается ухудшение погоды. Темпера воздуха будет отрицательной, выпадет мокрый снег. И пешеходов, и автомобилистов предупредили о гололедице и попросили быть особенно аккуратными и внимательными.

Далее мэр рассказал, какими ресурсами располагает город, чтобы бороться с последствиями снегопада.

– Коллеги в постоянном режиме должны отслеживать изменения погоды, чтобы успеть принять необходимые меры. Для этого у них все есть: уже замешано на базах более 60 тысяч тонн песко-соляной смеси для обработки дорог и тротуаров, а всего планируется заготовить в общей сложности 100 тысяч тонн, к работе зимой готовы 334 единицы спецтехники, часть – абсолютно новая, закупленная в этом году при поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева, - пояснил Вадим Кстенин.

Он поручил комбинатам благоустройства в первую очередь обращать внимание на особо опасные места. Это спуски, подъемы, мосты и путепроводы, где большая вероятность образования наледи.

Затронули на совещании и другую проблему – нехватки рабочих рук среди всех категорий специалистов коммунальных служб. Есть открытые вакансии и по водителям спецтехники, и по механизаторам, и по ручникам. Мэр поручил в ближайшее время решить проблему с персоналом.