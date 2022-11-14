Воронежцев приглашают на концерт домры

16 ноября в библиотеке имени Никитина в рамках цикла «Среда музыкальная» пройдет вечер народной музыки для трехструнной домры.

В программе, подготовленной преподавателем детской школы искусств № 1 по классу домры Оксаной Уколовой и концертмейстером Юлией Шубенковой, прозвучат русские народные песни «Вдоль да по речке», «Шуточная» и популярные произведения испанских, белорусских и российских композиторов «Испанский танец» Суареса, «Осень» Глейхмана, «Белорусская полька» Чуркина, «Грезы» Андреева, «Рондо» Сулимова, «Вальс» Будашкина, «Русская полька» Широкова.

Сыграют учащиеся ДШИ №1 Тимур Искендеров, Петр Селезнев, Анна Голубир. Вечер пройдет в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа в 18.00. 6+