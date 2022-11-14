Воронежских предпринимателей пригласили на Зелёную неделю для бизнеса

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В Воронежской области стартовала Зелёная неделя для бизнеса для корпоративных клиентов и самозанятых, приуроченная ко дню рождения Сбера. До 17 ноября корпоративные клиенты и самозанятые смогут воспользоваться специальными предложениями и скидками.

При открытии расчётного счёта новые клиенты получат скидку на 6 месяцев обслуживания (первый месяц за 1 рубль и ещё 5 месяцев со скидкой 50%) при подключении пакетов услуг «Набирая обороты», «Полным ходом», «Только для ИП». А также повышенный кешбэк 10% на все покупки по дебетовым бизнес-картам до конца года.

Новым клиентам Сбербанка, ведущим внешнеэкономическую деятельность в рублях, доступен «Валютный контроль за 1 рубль» при заведении на обслуживание внешнеторгового контракта и совершении по нему платежа в рублях до 30 ноября. При сумме платежей от 850 тыс. рублей за прошедший месяц льготные условия по валютному контролю сохраняются на следующий промопериод. Максимальный льготный период может составлять до 4 месяцев.

Самозанятые смогут получить скидку 55% на юридические консультации без анализа документов по некоторым тематикам и скидку 25% на годовые подписки от СберПрава с круглосуточной поддержкой юристов.

Денис Скребец, заместитель председателя - управляющий Воронежским отделением Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Мы уверены, что наши предложения помогут получить дополнительную выгоду нашим партнерам и новым клиентам. Сбер приготовил целый ряд бонусов на расчётно-кассовое обслуживание, специальные условия по депозитам, лизинговым продуктам, юридическим консультациям, страхованию, ИТ-услугам и многое другое. Принять участие в акции можно до 17 ноября».

Компании группы Сбера и партнёры также предлагают скидки и специальные условия на свои продукты.