Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 ноября 2022 11:26

Вакансию из Воронежа признали одной из самых необычных в России

Дозировщику-рецептурщику предлагают 24 тысячи рублей в месяц
Олег КУЗНЕЦОВ

Вакансия из Воронежа попала в рейтинг самых необычных вакансий в России. Его составили аналитики специализированного сайта «Работа.ру».

Весьма оригинальной посчитали вакансию дозировщика-рецептурщика. В его обязанности входит составление соусов и начинок. Еще на этой работе нужно будет дозировать, смешивать и разливать продукцию, а также контролировать ее качество. Надо сказать, необычность вакансии не отражается на уровне зарплаты – соискателю предлагают всего 24 тысячи рублей в месяц.

Среди других оригинальных предложений работы можно отметить фаршесоставителя в Омске, аэродизайнера в Новосибирске (нужно надувать шары и составлять из них композиции) и 3D-модельера (требуется в Костроме на ювелирное производство).