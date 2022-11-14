Вакансию из Воронежа признали одной из самых необычных в России

Вакансия из Воронежа попала в рейтинг самых необычных вакансий в России. Его составили аналитики специализированного сайта «Работа.ру».

Весьма оригинальной посчитали вакансию дозировщика-рецептурщика. В его обязанности входит составление соусов и начинок. Еще на этой работе нужно будет дозировать, смешивать и разливать продукцию, а также контролировать ее качество. Надо сказать, необычность вакансии не отражается на уровне зарплаты – соискателю предлагают всего 24 тысячи рублей в месяц.

Среди других оригинальных предложений работы можно отметить фаршесоставителя в Омске, аэродизайнера в Новосибирске (нужно надувать шары и составлять из них композиции) и 3D-модельера (требуется в Костроме на ювелирное производство).