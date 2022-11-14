В Воронежской области на рабочей неделе ожидаются мокрый снег и гололедица

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже из-за смены погоды на рабочей неделе ожидаются мокрый снег и гололедица.

Сегодня, 14 ноября, в Воронеже пока плюсовая температура. Но уже во вторник она упадет до нуля, а ночью - до минуса, об этом сообщает Воронежский гидрометцентр. И со среды начнется похолодание с мокрым снегом. Слякоть на дорогах с ночи превратится в гололед. Днем возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

В течение недели ветер сменится с западного на восточный, а к концу недели на северный. Со среды и по пятницу включительно днем будет от 0 до 2 градусов мороза, ночами стабильно минусовые значения. В четверг и пятницу прогнозируют небольшой снег.

Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим.