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НовостиОбщество14 ноября 2022 10:49

У воронежца, накопившего штрафы на 70 тысяч рублей, арестовали машину Lada Xray

Автомобиль выставят на продажу, если владелец не оплатит долги
Ярослав ИВАНОВ
фото УФССП по Воронежской области

фото УФССП по Воронежской области

В Воронеже могут продать Lada Xray за долги владельца. 42-летний автомобилист накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму 70 тысяч рублей. Водитель нарушал правила систематически - превышал скорость, не обращал внимания на знаки и разметку, не пропускал пешеходов, не останавливался перед стоп-линией. Оплачивать штрафы не спешил, накопив более сотни квитанций, а от приставов бегал. В итоге, машину арестовали.

- Когда приставы получили информацию о нахождении транспортного средства должника, при участии экипажа инспекторов ГИБДД автомобиль Lada Xray 2018 года выпуска арестовали и отправили на ответственное хранение на спецстоянку. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что если он не погасит долги по штрафам, арестованный автомобиль продадут, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.