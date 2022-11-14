У воронежца, накопившего штрафы на 70 тысяч рублей, арестовали машину Lada Xray

фото УФССП по Воронежской области

В Воронеже могут продать Lada Xray за долги владельца. 42-летний автомобилист накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму 70 тысяч рублей. Водитель нарушал правила систематически - превышал скорость, не обращал внимания на знаки и разметку, не пропускал пешеходов, не останавливался перед стоп-линией. Оплачивать штрафы не спешил, накопив более сотни квитанций, а от приставов бегал. В итоге, машину арестовали.

- Когда приставы получили информацию о нахождении транспортного средства должника, при участии экипажа инспекторов ГИБДД автомобиль Lada Xray 2018 года выпуска арестовали и отправили на ответственное хранение на спецстоянку. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что если он не погасит долги по штрафам, арестованный автомобиль продадут, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.