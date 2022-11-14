В Воронежской области водителя, повторно севшего за руль пьяным, отправили в колонию на полгода и лишили прав на 5 лет

Жителя Кантемировского района суд отправил в колонию-поселение за пьяную езду.

33-летнего мужчину сотрудники ГИБДД остановили в сентябре 2022 года. При проверке выяснилось, что водитель пьян. Более того, оказалось, что у него имеется непогашенная судимость за вождение в нетрезвом виде.

- Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, осужденный лишен прав вождения на пять лет, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.