В кафе Воронежа охрана и гости устроили потасовку из-за сломанного немецкого флага

В Воронеже в кафе «Альтштадт» между посетителями и охранниками вспыхнула потасовка. Причиной ее якобы стал вывешенный в заведении немецкий флаг. Он не понравился посетителям. Они его сломали, заявив, что ему «здесь не место». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Сотрудники кафе вызвали группу быстрого реагирования. Якобы они выпроводили посетителей на улицу, распыляли газ в лица и провоцировали на драку.

Как пояснили ГУ МВД по Воронежской области, ночью 13 ноября в 01.20 действительно в полицию поступило заявление от 39-летней местной жительницы о причинении ей телесных повреждений и морального вреда.

Предварительно стражи порядка установили, что в кафе на улице Генерала Лизюкова, действительно зафиксировали конфликт, который возник между сотрудниками охраны заведения и посетителями.

Там пояснили, что сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также тяжесть полученных женщиной повреждений.