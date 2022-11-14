Не заплатили 130 тысяч: в Воронежской области многодетной матери отказали в пособии на детей из-за взятого на операцию кредита

Жительнице Терновского района неправомерно отказали в получении пособия на детей. 36-летняя многодетная мать вынуждена была обратиться в прокуратуру, чтобы отстоять свои права. Прокурорские сотрудники решили проблему через суд.

Женщина, проживающая со своей матерью и тремя несовершеннолетними детьми, взяла кредит, чтобы сделать операцию своей пожилой родительнице. Часть кредитных денег она положила на накопительный счет. Правда, сумма процентов по нему за год незначительно превысила величину прожиточного минимума. Но управление соцзащиты посчитало, что семья имеет доход, из-за которого установление ежемесячной денежной выплаты на детей не положено.

- Среднедушевой доход семьи и полученный доход от вклада за год были рассчитаны неправильно, поскольку должны были разделяться помесячно. Управление социальной защиты населения Терновского района неправомерно отказало многодетной матери в установлении ежемесячной денежной выплаты. Для восстановления нарушенных прав денщины прокуратура направила в суд иск о признании решения органа соцзащиты об отказе в назначении соцвыплаты незаконным и повторном рассмотрении заявление женщины. Судом требования прокурора удовлетворены, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Многодетной матери задолжали выплат на сумму более 130 тысяч рублей.