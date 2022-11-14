Под Воронежем продают действующую нефтебазу за 65 миллионов рублей

Нефтебаза будет по карману только очень обеспеченным людям. Фото: Авито.

В поселке Латная Семилукского района, располагающемся в 20 километрах от Воронежа и в 6 км от дороги до Курска, продают действующую нефтебазу за 65 миллионов рублей. Объявление об этом появилось на сайте Avito.

Нефтебаза занимает участок по адресу: переулок Заповедный, 4 площадью 7,2 тысячи квадратных метров. На ней можно хранить 4,5 тысяч кубометров «черного золота». Что касается устройства нефтебазы, то там есть один вертикальный резервуар на 2 тысяч куб., еще шесть таких же, но на на 400 куб. и два горизонтальных - на 50 куб. каждый. На ней также расположены три поста для наливания нефтепродуктов с бетонным покрытием. Также нефтебаза располагает арендованными железнодорожными путями – на них можно одновременно заливать девять вагонов.