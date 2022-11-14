В Воронеже рецидивист дважды влез в один киоск: сначала украл 20 тысяч, а потом кассовый аппарат

фото 36.мвд.рф

В Воронеже поймали вора, второй раз пришедшего в один и тот же киоск.

Полицию вызвал предприниматель, когда в его павильоне по продаже полуфабрикатов на ул. Якира 5 ноября произошла ночная кража. Кто-то разбил стекло, проник внутрь и забрал из кассы более 20 000 рублей.

Правоохранители организовали усиленное патрулирование района в ночное время. И поймали подозреваемого через несколько дней. Ночью 11 ноября преступник решил вновь посетить тот же киоск. Разбив витрину с другой стороны, он проник в помещение и попытался открыть кассовый аппарат. Правда, вскрыть его на месте не получилось. Тогда он решил забрать весь аппарат, вышел из павильона и через несколько метров наткнулся на патрульных - полицейские услышали звук падающего стекла, поспешили на место происшествия и задержали подозреваемого.

Им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый и нигде неработающий мужчина, не имеющий определенного места жительства. Ему придется ответить за кражи.