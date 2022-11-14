Электричкой «Воронеж-Курск» уже воспользовались около 10 тысяч пассажиров

Фото из аорхива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 10 месяцев текущего года пригородные поезда «Орлан», курсирующие между Воронежем и Курском, перевезли 9 тысяч 705 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД 14 ноября.

Напомним, регулярное сообщение между двумя областными центрами было запущено 6 марта. Ожидалось, что это даст возможность развитию внутреннего туризма.

Например, РА2 «Орлан» сообщением Воронеж-1 – Курск – Воронеж-1 курсирует по воскресеньям. Он отправляется в 06:50 и прибывает на станцию назначения в 10:15. Обратно из Курска поезд едет в 16:45 и прибывает в столицу Черноземья в 20:10. Время в пути – 3 часа 25 минут.

А пригородный поезд РА-3 «Орлан» отправляется со станции Курск по воскресеньям в 08:03 и прибывает в Воронеж в 11:08, а со станции Воронеж-1 отправляется в 17:02 и прибывает в Курск в 20:03. По пятницам состав отправляется из Курска в 18:09 и прибывает в Воронеж в 22:22. По субботам РА-3 отправляется из Воронежа в 05:05 и прибывает в Курск в 08:40.