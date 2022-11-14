В центре Воронежа будет перекрыто движение из-за матча «Факела» с «Зенитом»

С 15 по 16 ноября в центре города запретят парковку и закроют движение у Центрального стадиона профсоюзов. Об этом сообщили в мэрии Воронежа 14 ноября.

Ограничения связаны с тем, что столица Черноземья будет болеть за свою команду «Факел». На этот раз воронежская команда сыграет 16 ноября с «Зенитом» в турнире на Кубок России.

Ставить машины будет нельзя с 18:00 15 ноября и до 22:00 16 ноября на участках улиц:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

Ездить на автомобилях не разрешено: с 00:00 до 22:00 16 на участках улиц:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Также изменится маршрут следования городских автобусов № 49Б, 58, 76.