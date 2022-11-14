Воронежцы завоевали 13 медалей на Кубке и первенстве России по спортивному ориентированию

Воронежцы достойно завершили сезон по спортивному ориентированию. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежцы отлично выступили на Кубке и первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Сочи.

В первой дисциплине - спринте с общего старта - Александра Войтова заняла второе место в компании сильнейших спортсменок страны. Она уступила 19 секунд девушке из Санкт-Петербурга Ольге Елизаровой. Такой же результат среди сильнейших мужчин показал и Михаил Кулешов. На финише он проиграл 15 секунд спортсмену из Белгородской области Дмитрию Масловскому.

Во второй день соревнований была двухэтапная эстафета. Там серебро завоевали Александр Малыгин и Михаил Кулешов. Наши спортсмены всего две секунды проиграли победителям из Санкт-Петербурга Богдану Родионову и Евгению Годлевскому. Мужчин поддержали девушки - Анна Державина и Александра Войтова взяли бронзу, пропустив вперёд две команды из Санкт-Петербурга.

В заключительный день Кубка спортсмены бежали эстафету из четырех этапов. Здесь воронежцы заняли второе место. Иван Потылицын, Михаил Кулешов, Анна Державина и Александра показали результат 45 минут 43 секунды. Победителями вновь стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Их время 45 минут 9 секунд.

В пригороде Сочи Адлере примерно в те же дни прошло первенство страны по спортивному ориентированию. Там у воронежцев было еще больше медалей.

В спринте с общего старта, который спортсмены бежали в первый день, второе место среди спортсменок не старше 17 лет заняла Дарья Кудинова. Победительнице Виктории Корнетовой из Самарской области она уступила 15 секунд. В той же возрастной группе среди юношей третьим стал Александр Вильденберг. Быстрее него преодолели дистанцию только победитель - Павел Брызгалов из Владимирской области и Кирилл Пономарев из Пензенской. Серебряному призеру наш спортсмен уступил всего 5 секунд. Еще три воронежца остановились в этом виде программы в шаге от пьедестала: Вячеслав Тимонин (возрастная категория до 15 лет), Илья Малыгин (до 19 лет) и Анастасия Курова (до 19 лет).

Во второй день воронежцы были королями (или королевами) двухэтапных эстафетах. Среди юношей до 15 лет золото завоевали Максим Малыгин и Леонид Сигаев. Также победили наши девушки Софья Уварова и Юлия Иванова, выступавшие среди спортсменок не старше 17 лет. Мария Кустова и Анастасия Курова поддержали почин своих товарищей среди спортсменок до 19 лет. А вот наши юноши в этой возрастной группе показали второе время. Алексей Яншин и Илья Малыгин завоевали серебряную медаль, уступив севастопольской паре — Алексею Мищенко и Сергею Рыжикову.

В последний день соревнований в смешанной четырехэтапной эстафете, где в команду входят два юноши и две девушки, воронежцы завоевали «золото» и «серебро». Вторыми среди спортсменов до 15 лет стали Вячеслав Тимонин, Владислав Тимонин, Дарья Кузовкина и Дарья Шишова. Они уступили московскому квартету 26 секунд. А в категории до 19 лет наши спортсмены праздновали победу. Алексей Яншин, Илья Малыгин, Мария Кустова и Анастасия Курова финишировали первыми с большим отрывом по меркам спринтерских дисциплин. У вторых призеров из Владимирской области воронежцы выиграли 1 минуту 50 секунд.

- Первенство России в спринтерских дисциплинах стало завершением сезона в спортивном ориентировании. В целом выступили очень сильно. Немножко недобрали в первый день в личной дисциплине. Соревнования проходили в очень красивом месте — в Олимпийском парке 2014, рядом с трассой «Формулы-1». Там наши лидеры остались с «деревянными» медалями и не дотянулись до золотых наград, что с лихвой компенсировали на следующий день в двухэтапной эстафете на технически сложной дистанции, с приличным набором высоты — три «золота» и «серебро». Также вполне успешно для нас прошла смешанная эстафета. Спортсмены бегали в Олимпийской деревне — здесь у нас «золото» и «серебро». По результатам видно, что спортсмены и тренеры на правильном пути, но всегда есть, что доработать, - подвел итоги первенства старший тренер сборной команды Воронежской области Александр Малыгин.