В Нововоронеже рухнул башенный кран рядом с храмом

Башенный кран упал в Нововоронеже на улице Духовской, недалеко от местного храма. Инцидент произошел в понедельник утром, 14 ноября. Очевидцы сделали фото последствий происшествия и разместили их в телеграм-канале «Воронеж № 1».

По счастью, обошлось без пострадавших. Нововоронежцы также сообщают, что кран стоял возле строящегося многоэтажного дома. Упал он аккурат на пешеходную дорожку. Не исключено, что это могло произошло из-за сильного ветра. В воскресенье синоптики уже предупреждали жителей Воронежской области о сильных порывах. Сегодня, в понедельник, сообщение об этом было продлено на прогностической карте ЦФО.