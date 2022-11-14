В городе Семилуки под Воронежем сбрасывать вонючие жидкие отходы будут прямо рядом с жилыми домами

Загадочная стройка находится совсем рядом с жилыми домами. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители улиц Железнодорожная и 25 лет Октября Семилук обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с жалобой на строительный беспредел.

Люди рассказали, что еще в начале осени не перекрестке этих двух улиц начались земляные работы. Ограждения на стройплощадке не было, как и информационных табличек. Чуть позже на этом месте оборудовали два канализационных колодца и начали ставить бетонное ограждение.

Колодец для слива нечистот уже установили. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Местные жители уверены, что рядом с их забором частное лицо оборудует точку сброса жидких отходов. А это грубейшее нарушение санитарных норм.

- Сюда будут постоянно курсировать ассенизаторские машины и сливать содержимое через эти колодцы в городскую канализацию. За деньги, разумеется. А мы бесплатно будем круглосуточно терпеть шум и ужасный запах, - возмутились люди.

Активисты ОНФ выяснили, что разрешение на капитальное строительство на этом участке не выдавали. По крайней мере, до начала работ. Также нет разрешения на врезку в городскую канализационную сеть, согласования с ресурсоснабжающими коммунальными компаниями.

- На данный момент эта стройка, очевидно, стихийная и незаконная. Если, конечно, «задним числом» не появятся необходимые документы и согласования, - заявил руководитель исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров. - Точку сброса нечистот оборудуют в жилом секторе в считанных метрах от домов и огородов. Мы уже направили запросы в администрацию Семилук. Также попросили подключиться прокуратуру Семилукского района и провести проверку вместе со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора.