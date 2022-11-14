Власти Воронежа разбираются в истории с перелом руки у ребенка в детском саду

Малыш получил перелом руки в ясельной группе детского сада № 115, что находится на улице Героев Сибиряков в Воронеже. Об этой истории рассказали горожане в соцсетях.

Родители утверждают, что сына, которому два года, забрали с травмой из яслей еще 11 октября. А воспитательница якобы просила не давать огласку этому инциденту, но сама при этом рассказала, что ребенка таким уже привели.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Воронежа 14 ноября. Там пояснили со ссылкой на информацию управления образования и молодёжной политики, что родители уже обратились к заведующей детсада. И после этого была инициирована внутренняя проверка. По ее итогам воспитатель получил дисциплинарное наказание.

Со случившимся продолжат разбираться.

– Запланирован выезд сотрудников управления образования и молодёжной политики в этот детсад для проведения служебной проверки деятельности уже администрации учреждения. В случае подтверждения указанных в обращении родителей фактов руководитель дошкольного учреждения будет привлечена к ответственности, подытожили в мэрии.