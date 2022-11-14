Воронежские акробаты завоевали две медали Кубка России

Воронежские акробаты дважды оказывались на пьедестале почета Кубка России. Фото: cspsk-vrn.ru

В Великом Новгороде прошел Кубок России по спортивной акробатике. На нем две медали завоевали воронежские спортсмены, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В соревнованиях мужских пар второе место заняли Роман Кузнецов и Кирилл Агафонов. За темповое и балансовое упражнения, которые наши спортсмены исполняли в первые два дня соревнований, они получили 57,91 балла. За комбинированное судьи поставили им 28,68 балла. В итоге сумма составила 86,59 балла, что позволило занять второе место. Почти полтора балла Роман и Кирилл уступили хозяевам турнира Владиславу Глевицкому и Роману Грищенко.

Бронзу завоевала наша смешанная пара — Елизавета Пикалова и Егор Анисимов. После первых двух дней выступлений на турнире у них было 59,81 балла, а комбинированное упражнение судьи оценили на 32,03. Итоговая сумма 91,84 балла позволила стать третьими. Серебро завоевали спортсмены из Московской области Александра Бублик и Кирилл Чипизубов, набравшие 96,3 балла. Победителями турнира стали Елизавета Медведева и Олег Майоров из Санкт-Петербурга с результатом 99,32 балла.