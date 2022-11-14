Два человека погибли в ДТП с грузовиками на воронежской трассе

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 13 ноября на 670 км автодороги М-4 «Дон» в Павловском районе. В столкновении легковушки и двух грузовиков смертельные травмы получили два человека. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, примерно в 23.40 38-летний житель Челябинской области на ВАЗ-212 ехал со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону. Мужчина на «встречке» допустил столкновение с грузовым автомобилем «Даф» с полуприцепом, которым управлял 36-летний ростовчанин. От удара грузовик вынесло на встречную полосу. Там он врезался в КамАЗ с прицепом, за рулем которого находился 37-летний местный житель.

В результате ДТП погиб на месте пассажир автомобиля ВАЗ-2121, 40-летний житель Челябинской области. Водитель легковушки скончался позже в больнице. Водители грузовиков также получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.