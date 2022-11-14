Желтый уровень погодной опасности продлили в Воронежской области из-за ветра

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе синоптики продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом свидетельствует прогностическая карта ЦФО. Предупреждение продлили до 6 утра 15 ноября.

Кроме того, на этой рабочей недели в регионе почувствуется близкое наступление зимы. Синоптики уже с середины ноября прогнозируют резкое снижение температуры воздуха и мокрый снег. Уже стоит подумать о шубах и теплых сапогах.

В понедельник, 14 ноября, обещают плюсовую температуру - +1...+6 по области и +2...+4 в Воронеже. Однако не стихнет сильный ветер – разгуляется до 17 м/с. А вот по области возможен и мокрый снег.

Мороз ожидается в ночь на вторник 15 ноября: -2...-7 по области, -2...-4 в Воронеже.

В среду, 16 ноября, пойдет снег. Правда, мокрый, а в южных районах и вовсе с дождем. Опасаться надо гололедицы на дорогах. Днем по области будет от -2 до +3 градусов, в Воронеже – от 0 до минус 2 градусов.