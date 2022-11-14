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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:25

Утренние пробки в Воронеже достигли 7 баллов

Самый длинный затор образовался на Московском проспекте
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 ноября, в Воронеже утренние пробки достигли семи баллов. Горожане вынуждены простаивать по пути на работу в заторах. Причем малиновым цветом на карте Яндекс.пробки, пестрят магистрали в разных районах областного центра.

Одним из самых проблемных участков стал традиционно Московский проспект. Там пробка из Коминтерновского района в Центр растянулась на несколько километров. Автомобилисты стоят от пересечения с Бульваром Победы до перекрестка с проспектом Труда.

Также «покраснели» улицы 9 января, Ленина, на Левом берегу Остужевское кольцо и Дмитрова. Несколько заторов на проспекте Патриотов и Грамши.

Что же касается погоды, то сильных осадков в начале рабочей недели не ожидается. А вот сильный ветер в регионе задержится.