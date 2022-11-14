В Воронежской области директор школы ударила учителя

Вопиющий случай произошел в одной из школ Панинского района Воронежской области. Конфликт между директором и учительницей перерос в драку. Во время ссоры руководитель образовательного учреждения ударила педагога. Информацию об этом распространили местные жители в соцсетях.

Причина конфликта неизвестна. Как пишут в комментариях к постам, жесткой драки не было, но педагог обратилась за медицинской помощью. Авторов сообщения возмутил сам факт выяснения отношений между учителями.

По информации местных СМИ, инцидентом заинтересовалась полиция. Правоохранители назначили экспертизу с целью установления телесных повреждений, причиненных потерпевшей. По ее результатам стражи порядка примут процессуальное решение.