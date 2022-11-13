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НовостиОбщество13 ноября 2022 14:44

В Воронеже возле магазина в крошечном загоне заперли козленка

Горожан возмутил такой рекламный ход
Мария Щербакова
Воронежцы испугались за здоровье животного

Воронежцы испугались за здоровье животного

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле магазина молочной продукции на Фридриха Энгельса, 35 в маленьком загоне заперли козленка. Животное используют в качестве рекламы. Однако воронежцам такой ход пришелся не по вкусу. Горожане испугались за здоровье козленка. Фотографии с загоном воронежцы разместили в паблике «Мой и Твой Воронеж» в социальной сети в контакте в субботу, 12 ноября.

Под постом воронежцы оставили ряд недовольных комментариев. Автор публикации отметил, что никто не контролирует, как с козленком обращаются посторонние люди: «прохожие могут не только погладить козленка, но и нанести ему вред». По словам автора, хозяин магазина на недовольство отреагировал агрессивно.